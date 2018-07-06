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АСВ выплатит вкладчикам банка «Рублев» 12,2 миллиарда рублей
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АСВ выплатит вкладчикам банка «Рублев» 12,2 миллиарда рублей 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка «Рублев» составят около 12,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Согласно реестру обязательств АО КБ «Рублев» за выплатой страхового возмещения на сумму около 12,2 миллиарда рублей могут обратиться порядка 15,5 тысячи вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Банк России с 27 июня отозвал лицензию у банка «Рублев» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. По данным регулятора, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. А формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала).
Ранее в июле АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка «Рублев» будут осуществляться через Сбербанк и РНКБ. При этом Сбербанк будет осуществлять выплату страхового возмещения во всех регионах РФ, кроме вкладчиков банка, проживающих в Крыму и Севастополе, где выплату будет проводить РНКБ. Выплата страхового возмещения вкладчикам начнется 9 июля.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе РФ.
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