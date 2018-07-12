Пир во время войны. Чем удивит инвесторов сезон отчетности в США

Китаем и Сезон корпоративной отчетности за второй квартал обещает стать третьим подряд периодом, в который компании продемонстрируют двухзначные темпы роста прибыли. Даже вопросы торговой войны между США Евросоюзом могут быть отодвинуты на второй план на фоне позитивных показателей компаний.

Американские власти обнародовали список китайских товаров на общую сумму $200 млрд, на которые они собирается установить ввозную пошлину в размере 10%. Конечно, эта новость оказывает давление на рынок. Но впереди еще месяц обсуждений новых ограничений для китайского экспорта, что сохраняет возможности для позитивной динамики на фондовых площадках, если квартальные результаты компаний порадуют инвесторов. За отчетный период вновь ожидается рост прибыли выше 20%. Если эти прогнозы оправдаются, рынку обеспечен позитивный драйвер.

Попробуем разобраться, какие сектора могут показать лучшие результаты и на какие бумаги инвестору стоит обратить внимание.

Главные фишки

Экономика США во втором квартале демонстрировала положительную динамику, что позволяет рассчитывать на повышение доходов компаний. Особенно стоит выделить рост розничных продаж в мае на 0,9%, что говорит о возврате покупательской активности после спада зимой.

На этом фоне можно ждать хороших результатов от ретейлеров Walmart и Macy’s, в связи с чем стоит обратить внимание на их акции. Обе компании развивают онлайн-каналы продаж, и их отчеты могу отразить позитивные результаты работы в этом направлении.

Главным локомотивом роста фондовых индексов в последние два года выступают акции технологических компаний. В этом сезоне прогнозы результатов компаний технологического сектора были пересмотрены в сторону улучшения, что говорит о сохраняющемся потенциале роста.

Amazon, Netflix и Компании Facebook, Apple Google продолжают активно развиваться и расти, поэтому способны вновь приятно удивить инвесторов. Акции так называемого индекса FAANG (по первым буквам названия перечисленных компаний) за последний год прибавили больше 70%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 поднялся лишь на 15%.

На горизонте ближайших месяцев никаких опасений для дальнейшего роста этих компаний не просматривается, риски ужесточения регулирования остались позади после успешных для основателя Facebook Марка Цукерберга слушаний в Конгрессе. Полагаем, что технологические гиганты способны обновить собственные исторические максимумы к концу сезона отчетности.

На что обратить внимание

Главным риском для экономики и, как следствие, для бизнеса остаются вопросы торгового противостояния США с Китаем и другими странами. В отчетах компаний пристальное внимание стоит уделить комментариям менеджмента относительно перспектив бизнеса в условиях торгового конфликта и растущих барьеров.

Здоровый рост мировой экономики пока способен нивелировать эффект от введенных недавно обоюдных пошлин США и КНР, но некоторые индустрии могут в ближайшем будущем оказаться под давлением.

Ввозные тарифы на металлы, установленные США, окажут негативное влияние на маржинальность бизнеса автомобильных компаний, что неблагоприятно для акций Ford General Motors . Вместе с тем упомянутые ограничения могут придать импульс бизнесу сталелитейных компаний вроде United States Steel Corporation.

Ограничения со стороны Китая могут заставить пересмотреть свои прогнозы сельскохозяйственные компании и производителей оборудования для агропрома, в частности, Catepillar или Deere & Company.

Американский протекционизм также ведет к укреплению доллара, что вкупе с растущими ценами на нефть и тарифами способно уменьшить маржинальность бизнеса чувствительных к этим факторам индустрий во второй половине 2018 года.

Реакция менеджмента на перспективы и конкретные действия по подготовке к введению заградительных тарифов может оказаться определяющим фактором движения фондового рынка в ближайшие недели. Тем не менее наиболее чувствительные к торговым вопросам компании из энергетического и технологического сектора ждут в отчетном квартале повышения прибыли на 147% и 25% соответственно, что способно отодвинуть внешнеторговые риски на второй план.

Наименьшие же темпы роста прибыли ожидаются в телекоммуникационном секторе и сфере коммунальных услуг. Финансовая отрасль также не сможет похвастаться активным повышением выручки из-за сильных сравнительных данных прошлого года. JP Morgan Chase и Citigroup традиционно отчитываются одними из первых — уже 13 июля. Ожидания банков касательно смягчения регулирования могут быть отражены в отчетах, что придаст положительный импульс сектору. Особенно это касается небольших банков, поэтому ETF региональных финансовых организаций США остаются перспективной инвестиционной идеей.

Рынок США по-прежнему находится в девятилетнем «бычьем» тренде, и хорошие результаты компаний могут позволить S&P 500 обновить максимумы до конца года и достичь 2900 пунктов. Но для этого ему необходимо закрепиться выше 2800 пунктов по результатам ближайшего сезона отчетности, что будет непростой задачей.

Этот сезон станет рекордным по росту прибыли, если превзойдет показатель прошлого — плюс 24,8%. Мы считаем, что после коррекции рынка на новостях о новом витке эскалации торгового конфликта в течение следующих недель возможно восстановление позитивной динамики на фоне сильных квартальных результатов компаний.