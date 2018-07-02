Ещё
Модели Caddy и Caddy Maxi подорожали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модели Caddy и Caddy Maxi подорожали 

VanLife 2 июля 2018
Фото: VanLife
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате мониторинга цен на новые автомобили установили, что модели Volkswagen Caddy и Caddy Maxi подорожали на сумму до 106 500 рублей. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации автомобилей, как с дизельным, так и с бензиновым двигателем. Пассажирская версия Volkswagen Caddy в начальной комплектации Trendline прибавила 31 100 рублей и теперь оценивается в 1 452 900 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и механической трансмиссией. А вот в комплектации Alltrack с двигателем 2,0 л (140 л.с.) и автоматической КП автомобиль стал дороже всего лишь на 200 рублей. Теперь его цена составляет 2 308 900 рублей. Volkswagen Caddy Maxi с удлиненной колесной базой подорожал на 200 — 106 500 рублей в зависимости от комплектации. Теперь Caddy Maxi в базовой комплектации Trendline предлагается к продаже за 1 624 900 рублей, а максимальная Highline доступна за 2 434 700 рублей.
Вам также будет интересно узнать:
Модели Caddy и Caddy Maxi подорожали
Автомобили марки Volkswagen попали под отзыв
Пикап Volkswagen Amarok подорожал
VanLife: последние новости
Пошлины на ввоз в Россию импортных автомобилей LCV отменят Новый этап развития бренда Opel в Украине В Москве состоялся Деловой завтрак для финансовых руководителей транспортных и логистических фирм
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
На Украину надвигается катастрофа318
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение