Модели Caddy и Caddy Maxi подорожали

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате мониторинга цен на новые автомобили установили, что модели Volkswagen Caddy и Caddy Maxi подорожали на сумму до 106 500 рублей. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации автомобилей, как с дизельным, так и с бензиновым двигателем. Пассажирская версия Volkswagen Caddy в начальной комплектации Trendline прибавила 31 100 рублей и теперь оценивается в 1 452 900 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и механической трансмиссией. А вот в комплектации Alltrack с двигателем 2,0 л (140 л.с.) и автоматической КП автомобиль стал дороже всего лишь на 200 рублей. Теперь его цена составляет 2 308 900 рублей. Volkswagen Caddy Maxi с удлиненной колесной базой подорожал на 200 — 106 500 рублей в зависимости от комплектации. Теперь Caddy Maxi в базовой комплектации Trendline предлагается к продаже за 1 624 900 рублей, а максимальная Highline доступна за 2 434 700 рублей.

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