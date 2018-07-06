Ещё
ЦБ: Международные резервы РФ в июне выросли на 0,02%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ: Международные резервы РФ в июне выросли на 0,02% 

Прайм 6 июля 2018
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на начало дня 1 июля составили 456,749 миллиарда долларов против 456,64 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы выросли примерно на 109 миллионов долларов, или на 0,02%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" по транзитным тарифам на $11,6 млрд Представители IT-бизнеса лидируют в списке самых богатых людей по версии Блумберг Boeing и Embraer создадут СП по производству пассажирских самолетов
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО46
На Украину надвигается катастрофа317
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру22
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение