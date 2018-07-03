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Гендиректор РКК «Энергия» захотел в отставку
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Гендиректор РКК «Энергия» захотел в отставку 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении. Об этом агентству РИА Новости сообщили в «Роскосмосе».
В госкорпорации отметили, что Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора. Солнцев принимал участие в создании станций «Салют-7», «Мир», МКС, а также орбитального корабля «Буран».
РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.
В марте стало известно, что «Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей. Над проектом работает РКК «Энергия». Приступить непосредственно к строительству носителя корпорация планирует в 2020 году, летные испытания запланированы с 2028 года.
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