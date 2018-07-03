Гендиректор РКК «Энергия» захотел в отставку

В госкорпорации отметили, что Солнцев уходит по собственному желанию и покинет свой пост 3 августа. Он был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в гендиректора. Солнцев принимал участие в создании станций «Салют-7», «Мир», МКС, а также орбитального корабля «Буран».

РКК «Энергия» — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей.