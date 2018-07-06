«Интер РАО» закрыло сделку по покупке у «Русгидро» 4,9% собственных акций

Компания «Интер РАО Капитал» (дочерняя компания «Интер РАО»), приобретя этот пакет, увеличила долю в материнской компании до 29,419%. Сделка была закрыта 5 июля.

«Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 5 131 656 433,76 штук голосующих акций эмитента / 4,9154%», — отмечает компания.

Как сообщалось ранее, 5 июля компания «Интер РАО Капитал» (дочернее общество «Интер РАО») и компании группы «Русгидро» [подписали] (https://rns.online/energy/Inter-RaO-podpisalo-dogovor-o-pokupke-49-sobstvennih-aktsii-u-Rusgidro-za-172-mlrd-rublei-2018-07-05/) договоры купли-продажи 4,915% акций «Интер РАО» за 17,2 млрд руб.

В дальнейшем акции могут быть использованы для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов.

Акции «Интер РАО ЕЭС» были приобретены «Русгидро» в 2011 году при внесении со стороны компаний группы «Русгидро» в уставный капитал «Интер РАО ЕЭС» акций ряда электроэнергетических компаний (ОГК-1, Мосэнергосбыт, Петербургская энергосбытовая компания и ряд других активов).