«Аэрофлот» победил в трех номинациях World Travel Awards

«Аэрофлот» победил в трех номинациях премии World Travel Awards

Компания "Аэрофлот" второй год подряд победила в двух номинациях престижной премии World Travel Awards — "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом". Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Торжественная церемония награждения премией по региону Европа состоялась 30 июня в Афинах.

Премией World Travel Awards отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

"Победа сразу в трех престижных номинациях премии World Travel Awards — знаковый результат, подтверждение нашего прочного вхождения в элиту глобальной отрасли. При этом нам особенно дорога победа в новой для нас номинации "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Транзит Европа — Азия — самый свободный и конкурентный в мире рынок авиаперевозок. Стать чемпионом на нем может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной волей, без поддержки извне. Дальнейшее развитие этого рынка и впредь останется для "Аэрофлота" одним из главных драйверов роста", — прокомментировал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

В пресс-службе напомнили, что "Аэрофлот" также второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. На основе их мнения российская авиакомпания получила премию TripAdvisor Travellers' Choice Award в этой, а также еще в трех категориях — "Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников", "Лучший бизнес-класс в Европе" и "Лучшая авиакомпания России". Кроме того, в июне американская авиационная ассоциация APEX присудила Аэрофлоту премию "Выбор пассажиров" в двух номинациях — "Лучшая глобальная авиакомпания в Европе" и "Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами".