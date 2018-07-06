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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,12%
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Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 1,12% 

Investing.com Россия 6 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, электроснабжения и торговли.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подорожал на 1,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Eisai Co., Ltd. (T:4523), которые подорожали на 1.500,0 п. (19,47%), закрывшись на отметке в 9.206,0. Котировки TDK Corp (T:6762) выросли на 550,0 п. (5,15%), завершив торги на уровне 11.220,0. Бумаги Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) выросли в цене на 98,0 п. (5,13%), закрывшись на отметке 2.008,0.
Лидерами падения стали акции JGC Corp. (T:1963), цена которых упала на 48,0 п. (2,36%), завершив сессию на отметке 1.989,0. Акции Showa Shell Sekiyu K. K. (T:5002) поднялись на 36,0 п. (2,28%), закрывшись на уровне 1.546,0, а Toho Co., Ltd. (T:9602) снизились в цене на 65,0 п. (1,84%) и завершили торги на отметке 3.465,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2695) превысило количество закрывшихся в минусе (679), а котировки 150 акций практически не изменились.
Котировки акций Eisai Co., Ltd. (T:4523) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 19,47%, 1.500,0 п., и завершили торги на отметке 9.206,0.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 2,80% до отметки 20.55.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $72,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,26%, или 0,20, до $77,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,15%, или 1,90, до отметки $1.256,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,05% до 110,60, а котировки EUR/JPY повысились на 0,16%, достигнув отметки 129,56.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,00.
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