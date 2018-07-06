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Кассация направила на новое рассмотрение иск АСВ к экс-руководителям банка «Навигатор» на 4,85 млрд рублей
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Кассация направила на новое рассмотрение иск АСВ к экс-руководителям банка «Навигатор» на 4,85 млрд рублей 

Банки.ру 6 июля 2018
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд Московского округа отменил решения двух нижестоящих судов, отказавших Агентству по страхованию вкладов в удовлетворении требований к трем бывшим контролирующим лицам банка «Навигатор» на сумму более 4,85 млрд рублей, и направил заявление агентства на новое рассмотрение, свидетельствует постановление суда, на которое ссылается РАПСИ.
По мнению кассации, судами двух инстанций не в полном объеме исследованы обстоятельства по делу, не дана надлежащая оценка доводам конкурсного управляющего и всем представленным доказательствам, имеющим значение для разрешения спора.
АСВ в июле 2017 года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении лиц, контролировавших банк, — Виктора Карпенко, Любови Краснер и Павла Фетисова — к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 4 млрд 853,376 млн рублей. Агентство поясняло, что размер ответственности был рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов банка. В результате проверки обстоятельств банкротства банка конкурсный управляющий установил, что до отзыва у «Навигатора» лицензии контролирующими лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам и неплатежеспособным физическим лицам. Кроме того, контролирующие лица не приняли необходимых мер по предупреждению банкротства банка.
Напомним, что в конце марта 2014 года председатель правления банка Виктор Карпенко был отправлен в отставку. Павел Фетисов на момент отзыва лицензии у банка значился председателем его совета директоров, а также и. о. председателя правления.
Новость
В ноябре 2017-го Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в удовлетворении заявленных требований. РАПСИ напоминает, что суд признал ненадлежащим расчет подлежащих взысканию с ответчиков сумм, основанный на простом пропорциональном распределении разницы между размером неудовлетворенных требований кредиторов и рыночной стоимостью имущества, без установления вины каждого из этих лиц.
Девятый арбитражный апелляционный суд 29 января 2018 года оставил без изменения определение столичного арбитража.
Банк «Навигатор» лишился лицензии 13 мая 2014-го и был признан банкротом в июле того же года.
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