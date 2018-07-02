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РЖД реконструируют Павелецкий вокзал
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РБК: РЖД реконструируют Павелецкий вокзал 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
ОАО "РЖД" планирует запустить масштабную реновацию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора, сообщает газета РБК со ссылкой на представителя дирекции железнодорожных вокзалов. После переговоров с инвесторами РЖД сформируют техзадание и проведут тендер на выбор инвестора.
По словам представителя компании "Трансмаркет", управляющей торговыми точками на вокзалах по всей России, тендер планировали провести в первом полугодии 2018 года. Там отметили, что в случае если аукцион состоится, компания намерена в нем участвовать.
Также в аукционе была намерена участвовать компания "Трансстройм", которая планирует принять участие в строительстве транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала "Пермь II".
Интерес к реновации Павелецкого вокзала проявляет и ГК "Кортрос" (входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).
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