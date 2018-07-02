Украина заработает на российском газе

В 2018 году доходы Украины от газового транзита вырастут благодаря новому рекорду «Газпрома» по поставкам в Европу. Об этом пишут «Ведомости»

По данным издания, летом этого года поставки российского газа в дальнее зарубежье превысили «психологическую отметку» в сто миллиардов кубометров.

«Ведомости» отмечают, что увеличивать прокачку газа Россия пока может только через территорию Украины.

В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в первой половине 2018-го экспорта газа в дальнее зарубежье составил 101,2 миллиарда кубометров. Миллер напомнил, что в последние три года экспорт за второе полугодие оказывался на 1,5–6,5 миллиарда кубометров больше, чем за первое. В итоге, по его мнению, компания может достигнуть показателя в 205 миллиардов кубометров и выше.

Финляндия и Ранее Германия Швеция выдали разрешения на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Труба пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.

«Северный поток-2» позволит минимизировать прокачку газа по территории Украины.