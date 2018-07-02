Сбербанк и Rambler готовят переворот

«Сбербанк» и Rambler&Co запустят платформу для заказа еды до прихода в ресторан «Фудплекс»

Издание обнаружило информация о «Фудплексе» в сервисе Kartoteka.ru. Представители «Сбербанка» подтвердили создание платформы, в Rambler&Co отметили, что холдинг ведет переговоры о запуске «Фудплекса».

По задумке, через «Фудплекс» пользователи смогут бронировать столики в ресторанах онлайн и заказывать еду еще до прихода в заведение, а также безналично оплачивать еду и оставлять чаевые без участия сотрудников ресторана. Кроме того, платформа позволит оформлять доставку еды.

Издание отмечает, что все указанные услуги уже предоставляются участниками проекта по отдельности. Теперь все эти услуги будут объединены на одной платформе. Так, от «Сбербанка» возьмут систему для платежей по счету без официанта и безналичные чаевые Plazius, за бронирование столиков будет отвечать сервис рекомендаций от пользователей «Афиша. Рестораны», а также программа для управления ресторанами от UCS, 50% которой принадлежит Rambler&Co.

Помимо этого «Фудплекс» начет собирать данные об обслуживании и привлечении гостей для ресторанов. Например, сюда войдут данные о размере среднего чека, частоты посещения для определенных гостей, а также информация о том, что откликнулся на рекламу на «Афише. Ресторанах».

По словам источника, условия сделки предполагают, что «Сбербанк» получит 35% проекта, еще 35% поделят GHP Group, Гуревич и Малахов, а оставшиеся 30% достанутся Rambler&Co. Сделка может быть закрыта уже в августе 2018 года, размер инвестиций в проект не раскрывается.

Акционеры платформы ожидают, что «Фудплекс» через 3-3,5 года сможет привлечь к работе около 10-20 тысяч ресторанов.