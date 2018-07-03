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Названа огромная задолженность «Натали Турс»
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«Ъ»: общая задолженность туроператора «Натали Турс» превышает 63 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Общий долг перед контрагентами компании "Натали Турс", которая в понедельник сообщила о прекращении сотрудничества с испанским партнером W2Meet, составляет около $1 млн (более 63 млн рублей). Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на туристическом рынке.
По информации издания, у туроператора также есть задолженность перед другими контрагентами. Речь может идти о таких структурах, как Hotelbeds и Tourico Holidays. При этом представитель Hotelbeds рассказал изданию, что в настоящий момент "Натали Турс" исполняет свои финансовые обязательства.
"Со дня на день по другим задолженностям могут наступить штрафные санкции, и тогда контрагенты точно так же начнут снимать брони", — рассказал собеседник газеты.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "Натали Турс" с 30 июня начала отмену чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион в связи с низкими финансовыми показателями программ. 2 июля президент компании Владимир Воробьев сообщил, что испанский партнер "Натали Турс" — W2Meet, — принимающий клиентов туроператора, 29 июня остановил сотрудничество и приступил к аннуляции туров.
ООО "Натали Турс" основано в 1992 году. Основными направлениям туроператора являются Испания, ОАЭ, Греция, Кипр, Италия, Австрия, Таиланд, Андорра, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Франция, Португалия, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Швейцария, Германия, Чехия, Шри-Ланка, Мальта, Индонезия и Сингапур.
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