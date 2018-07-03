Названа огромная задолженность «Натали Турс»

«Ъ»: общая задолженность туроператора «Натали Турс» превышает 63 млн рублей

Общий долг перед контрагентами компании "Натали Турс", которая в понедельник сообщила о прекращении сотрудничества с испанским партнером W2Meet, составляет около $1 млн (более 63 млн рублей). Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По информации издания, у туроператора также есть задолженность перед другими контрагентами. Речь может идти о таких структурах, как Hotelbeds и Tourico Holidays. При этом представитель Hotelbeds рассказал изданию, что в настоящий момент "Натали Турс" исполняет свои финансовые обязательства.