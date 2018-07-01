Китай увеличил квоты для QFII

Пекин, 1 июля / Синьхуа / — Иностранным институтам предоставлено больше квот в рамках китайской программы Квалифицированных иностранных инвесторов /QFII/ для перевода денежных средств на счет основного капитала страны.

Согласно данным Государственного управления международных обменов, по состоянию на 28 июня, в рамках программы 287 иностранных институтов получили квоты в размере 100,46 млрд долларов США, что больше по сравнению с 99,46 млрд долларов в предыдущем месяце.

На 28 июня, общий размер квот для Квалифицированных иностранных институциональных инвесторов в юанях /RQFII/ достиг 622,07 млрд юаней /около 94 млрд долларов/, что больше, чем 615,8 млрд юаней месяцем ранее.

Китайская валюта конвертируема для торговых целей в рамках расчетов по текущим счетам. При этом, управление капитальным счетом, предназначенным для портфельных инвестиций и займов, осуществляется государством для контроля движения капитала внутри и за пределами страны.

В целях постепенного открытия капитального счета правительство страны в 2003 и 2011 соответственно начало реализовывать программы QFII и RQFII. Они предоставляют иностранным инвесторам право вносить деньги на счет для поощрения контролируемого движения капитала.

Квоты в рамках программы Квалифицированных отечественных институциональных инвесторов, позволяющей китайским инвесторам получать доступ к иностранным активам, составили 103,33 млрд долларов США, увеличившись со 101,5 млрд долларов месяцем ранее. -0-