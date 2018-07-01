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«Сан-Хосе» продлил контракт с Кутюром
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«Сан-Хосе» продлил контракт с Кутюром 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Сан-Хосе» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Логаном Кутюром. Новое соглашение между «Шаркс» и 29-летним форвардом рассчитано на 8 лет.
Клуб не стал разглашать финансовые условия сделки. По неофициальным данным, за время нового контракта игрок заработает 64 миллиона долларов (8 миллионов в год).
По предыдущему контракту Кутюр зарабатывал 6 миллионов долларов за сезон. В прошлом сезоне он набрал 61 (34+27) очко в 78 матчах регулярного чемпионата и 12 (4+8) очков в 10 играх плей-офф. Всего в НХЛ на счету Кутюра 582 встречи и 437 (213+224) очков.
8️⃣ more years with @Logancouture! 🔥 pic.twitter.com/r3NUXaMPZo
— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 1 июля 2018 г.
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