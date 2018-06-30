Минтранс в 2018 году ожидает сборы от системы «Платон» в размере 20 млрд рублей

Евгений Дитрих. Сборы системы «Платон» в этом году составят около 20 млрд руб., заявил министр транспорта России

«В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд и даже более», — цитирует ТАСС министра.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому индексация тарифов системы «Платон» откладывается на год.

Льготный размер платы с учетом скидки в 50% для грузовых автомобилей массой свыше 15 тонн за проезд по федеральным автомобильным дорогам с 15 апреля 2017 года составляет 1,9 руб. за один километр пути.