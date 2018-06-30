Польша «заставит» Россию снизить цены на газ

PGNiG: Суд в Стокгольме признал право Польши требовать у России снижения цены на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что Стокгольмский арбитраж признал за ней право требовать снижения цены на российский газ.

«Арбитражный суд в Стокгольме признал доводы PGNiG и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого «Газпром» поставляет газ в Польшу», — говорится в сообщении на сайте польской компании.

Отмечается, что компания удовлетворена решением суда и ждёт снижения цены на газовые контракты.