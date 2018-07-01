Бизнес переходит на использование онлайн-касс

Мелкая торговля и общепит с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы

Список организаций, которые обязаны использовать онлайн-кассы, расширен в России с 1 июля. В него, например, теперь входят все малые предприятия, которые используют специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Также онлайн-кассы становятся обязательными для индивидуальных предпринимателей, использующих патент и другие режимы налогообложения в сфере торговли и общепита, имеющих наемных работников; предпринимателей, осуществляющих расчеты любыми электронными средствами платежей, включая электронные кошельки; и даже для торговцев на ярмарках и выставках.

Предприятия, работающие в торговой сфере РФ, поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. Реформа осуществляется с 1 февраля 2017 года. Тогда переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники. С 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.

Теперь использовать онлайн-кассы должны и те предприниматели, которые ранее вообще не должны были применять ККТ. Исключение сделано для индивидуальных предпринимателей, которые не привлекают наемных работников, в сфере транспорта, и некоторых видов услуг: для них такие кассы станут обязательными с 1 июля 2019 года.

Вместе с тем Минфин сейчас разрабатывает новый специальный налоговый режим для таких предпринимателей и самозанятых граждан. Если планы министерства будут реализованы, такие граждане смогут установить специальное мобильное приложение на свои гаджеты и не использовать ККТ.