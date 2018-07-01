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Бизнес переходит на использование онлайн-касс
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Мелкая торговля и общепит с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Список организаций, которые обязаны использовать онлайн-кассы, расширен в России с 1 июля. В него, например, теперь входят все малые предприятия, которые используют специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Также онлайн-кассы становятся обязательными для индивидуальных предпринимателей, использующих патент и другие режимы налогообложения в сфере торговли и общепита, имеющих наемных работников; предпринимателей, осуществляющих расчеты любыми электронными средствами платежей, включая электронные кошельки; и даже для торговцев на ярмарках и выставках.
Предприятия, работающие в торговой сфере РФ, поэтапно переходят на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет. Реформа осуществляется с 1 февраля 2017 года. Тогда переход на онлайн-кассы стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники. С 1 июля 2017 года это требование было распространено на всю контрольно-кассовую технику.
Теперь использовать онлайн-кассы должны и те предприниматели, которые ранее вообще не должны были применять ККТ. Исключение сделано для индивидуальных предпринимателей, которые не привлекают наемных работников, в сфере транспорта, и некоторых видов услуг: для них такие кассы станут обязательными с 1 июля 2019 года.
Вместе с тем Минфин сейчас разрабатывает новый специальный налоговый режим для таких предпринимателей и самозанятых граждан. Если планы министерства будут реализованы, такие граждане смогут установить специальное мобильное приложение на свои гаджеты и не использовать ККТ.
Глава ФНС Михаил Мишустин в конце июня заявил, что на настоящий момент в России зарегистрировано более 2 миллионов онлайн-касс. По его мнению, внедрение этой технологии помогло как продавцам, так и покупателям.
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