Продукты в РФ будут сертифицировать по-новому

В России вводится обязательная электронная ветсертификацию продуктов

Производители РФ с 1 июля должны в обязательном порядке оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Опрошенные РИА Новости производители и торговые сети в основном готовы к работе с ней, но некоторые допускают возникновение локальных сложностей.

В середине февраля 2016 года в Минюсте был зарегистрирован приказ Минсельхоза РФ , который утверждал перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами. В конце июня Минсельхоз опубликовал проект приказа, слегка корректирующий прежний документ, однако до 1 июля его принять не успели.

В целом список продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами, останется без изменений. Документы будут оформляться на живых животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец и домашнюю птицу.

Ветсертификатами должны также сопровождаться мясо и мясные субпродукты, колбасы, живая, охлажденная и мороженая рыба, ракообразные и моллюски, яйца птиц и натуральный мед, а также молоко и сливки, йогурты, кефир, сливочное масло, сыры и творог.

Однако из списка предлагается исключить продукцию, произведенную из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару. Российские власти также говорили, что готовая молочная продукция не будет попадать под "Меркурий".

Готовность производителей

По мнению Россельхознадзора, оформление электронных ветеринарных сертификатов поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина. Представители службы ожидают, что к Новому году будет оформляться от 25 до 33 миллионов электронных ветеринарных сертификатов в сутки. На 29 июня достигнутый уровень перехода составлял примерно 12,5%.

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Роман Черниговцев сообщил РИА Новости, что компании, входящие в ассоциацию, вполне готовы к электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). "В то же время от 20% до 30% поставщиков по-прежнему находятся в зоне риска", — признает он.

Вице-президент компании Danone по корпоративным связям в России и СНГ Марина Балабанова отметила, что компания всегда приветствовала введение ЭВС для сырья и уже давно работает в системе "Меркурий" со своими поставщиками молока. По ее словам, практически 100% поставщиков сырья для Danone готовы и уже работают в системе.

"Готовность в этой части достаточно высокая, однако сохраняются риски оформления сертификатов с техническими ошибками, могут возникать сбои в работе системы "Меркурий" и так далее. Важно, чтобы был введен адаптационный период, чтобы отладить работу в системе и приспособиться к новым условиям", — подчеркнула она.

В компании PepsiCo отметили, что большинство поставщиков сырого молока компании готовятся к внедрению обязательной ветеринарной сертификации.

Россельхознадзоре , понимая опасения рынка, заявили, что служба, включая все ее территориальные управления, работает в эти выходные, 30 июня и 1 июля. "Инициатива службы связана с желанием оперативно реагировать при возникновении вопросов со стороны хозяйствующих субъектов в части перехода к работе в электронном формате", — пояснили в ведомстве.

В свою очередь, глава Росрыболовства Илья Шестаков в пятницу сообщил, что ведомство создает рабочую группу с представителями рыбодобытчиков и Россельхознадзора, которая будет отслеживать и решать проблемы, возникающие в процессе перехода к ЭВС. "Они, безусловно, будут, потому что система не оптимальная, ее надо дорабатывать. Такая рабочая группа будет раз в неделю смотреть, какие сложности возникают", — сказал Шестаков.

Готовность сетей

Российские торговые сети в целом также готовы к использованию "Меркурия". "Мы готовы к запуску системы в тестовом режиме. Часть поставщиков пока не перешла на работу в "Меркурии". Совместно с ними мы принимаем меры по ускорению их подготовки", — сообщил представитель X5 Retail Group (крупнейший российский ритейлер, управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

"Магните" (второй по объему выручки ритейлер, крупнейшая российская сеть по числу магазинов) напомнили, что компания начала использовать систему "Меркурий" в тестовом режиме еще в 2017 году. "На сегодняшний момент все торговые объекты розничной сети прошли регистрацию в Россельхознадзоре, персонал обучен и работает в системе "Меркурий", — отметили в компании.

"Большинство партнеров компании готовы к работе в "Меркурии". Поступление продукции, отгруженной с 1 июля 2018 года, ожидается в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов", — добавили в ритейлере.

В свою очередь, российский "Ашан" создал собственное интеграционное IT-приложение, которое позволит информационным системам в автоматическом режиме передавать и получать необходимые данные по работе с ветеринарными документами.

"Около 50% наших поставщиков подконтрольной ветеринарной продукции готовы к работе во ФГИС "Меркурий", однако только 30% входящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов являются корректными", — рассказала директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

В пресс-службе сети "Дикси" сообщили, что ритейлер завершил разработку необходимых бизнес-процессов и на 90% готов к внедрению "Меркурия". "Федеральные поставщики готовы к работе в системе, региональные — в меньшей степени", — отметили в компании.

Российская Metro также провела необходимую подготовку и обладает технической возможностью приемки продукции и погашения ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию поставщиков, оформляющих их через "Меркурий". "Готовность поставщиков различная в разных категориях. В среднем общая готовность — 50% поставщиков", — сообщили в пресс-службе Metro.

Возможны ли перебои поставок?

Обязательное проведение ветсертификатов через электронную систему вызывает определенные опасения — это может привести к различным сбоям в работе системы и даже вызвать перебои в поставках продуктов. Однако масштабных проблем торговые сети не ожидают.

"Риски перебоев с поставками молока-сырья и отгрузками готовой продукции минимизируются благодаря решениям правительства о введении моратория на привлечение к ответственности за некорректно оформленные электронные ветеринарные сертификаты, а также о выводе готовой молочной продукции из-под охвата ЭВС. Сейчас важно, чтобы эти решения были закреплены на нормативном уровне", — указала Балабанова из Danone.

В свою очередь, АКОРТ возлагает большие надежды на устойчивость "Меркурия" к перегрузке входящими данными. "Если же, вопреки нашим надеждам, каких-то технических накладок не удастся избежать, то может приостанавливаться отгрузка продукции производителями и прием товаров на распределительных центрах торговых сетей и в магазинах", — отметил представитель ассоциации Черниговцев. По его словам, самой чувствительной к нарушению сроков доставки из-за возможных сбоев является скоропортящаяся продукция.

В "Дикси" указывают — молочная отрасль показывает "невысокую подготовку" к ЭВС. "Соответственно, есть риски по перебоям с поставкой молочной продукции", — отметили в "Дикси". Среди других возможных рисков, которые наблюдает компания — перебои с работой "Меркурия" из-за высокой нагрузки системы.

"Наилучшим образом готовы производители курицы и производители продукции переработки мяса. Слабая готовность у предприятий молочной отрасли", — сообщили в Metro. Впрочем, риска перебоев, например, в поставках молока и молочной продукции сеть не видит.

"Магнит", со своей стороны, принимает все необходимые меры по недопущению дефицита и обеспечению товарами покупателей в полном объеме", — заверили в компании.