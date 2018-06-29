Суд с Украиной: «Газпром» увидел трибунал

Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать иск «Газпрома» к украинскому «Нафтогазу» о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Глава российской компании Алексей Миллер сообщил, что уже началось формирование специального трибунала. Он также говорит, что пока не было полноценных переговоров по газовым вопросам с участием ЕС Украины . Главное, чего хочет добиться «Газпром», это восстановление баланса интересов, который после решения Стокгольма смещен в сторону Киева.

Алексей Миллер 29 июня сообщил, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска «Газпрома» о расторжении в текущий период времени действующих контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Он снова подчеркнул, что предыдущее решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам — на поставку и на транзит — «было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон». Напомним, что по итогам разбирательств российская компания осталась должна «Нафтогазу» $2,56 млрд

«Газпром» оспорил решение арбитров в апелляционном суде шведского округа Свеа. На основании лингвистической экспертизы компания утверждает, что значительная часть решения была написана третьим лицом, что недопустимо. Суд постановил, что исполнение решения Стокгольма надо заморозить.

Нидерландах и «Нафтогаз» эту заморозку неудачно оспорил и развил бурую деятельность по взысканию этого долга, пытаясь арестовать газпромовские активы в Швейцарии Великобритании . В компании считают, что решение шведского окружного суда не распространяется на третьи страны.

Газовый концерн подал иск и о расторжении действующих контрактов (их срок истекает в конце 2019 года), чтобы не усугублять «дисбаланс» интересов потенциальными штрафами за 2018-2019 годы, которые может выставить «Нафтогаз», руководствуясь решением Стокгольма.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» прокачивать до истечения срока транзитных договоренностей необходимое количество газа через Украину — не менее 110 млрд куб м в год в 2018-19 гг, поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский . При этом «Нафтогаз» настаивает на повышении транзитных тарифов на треть, что позволит ему получить за прокачку не $2,5 млрд, а $3,7 млрд за год. Украинская сторона «жонглирует в переговорах тем фактом, что, если „Газпром“ сохранит прокачку не менее 110 млрд куб м газа в год и после истечения транзитного контракта, тариф сохранится на прежнем уровне».

«Возможно, что в ходе этого процесса, в случае если дело будет решаться далее в пользу российской стороны, «Нафтогаз» окажется более стесненным в собственных ультиматумах. Трибунал — это вполне грамотное решение для корректировки деталей в этом разбирательстве», — считает эксперт.

Илья Жарский говорит также, что, с точки зрения российской газовой компании, формирующийся трибунал может стать платформой для решения проблем текущего транзита газа по украинской стороне. «Газпром» в том числе обезопасит себя от роста тарифов и дополнительных штрафов за неисполнение предписаний суда.

Но ждать скорого решения по контрактам не стоит. Согласно регламенту Стокгольмского арбитража, срок рассмотрения дел составляет шесть месяцев, однако суд оставляет за собой право продления сроков рассмотрения спора, поясняет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов

Он отмечает, что с учетом того, что между «Нафтогазом» и «Газпромом» на момент формирования трибунала существуют неразрешенные противоречия, апелляции, а также геополитический фактор, который безусловно будет оказывать давление на участников трибунала, не говоря уже о наличии кулуарных контактов между конфликтующими сторонами, ищущими возможность обеспечить наиболее выгодные для себя условия исполнения как текущих, так и будущих контрактов, дело может существенно затянуться.

Возможны и такие сценарии, как вынесение решения трибуналом после завершения сроков действия текущих контрактов в 2019 году, а также досрочное завершение его работы в связи с достижением сторонами компромисса во внесудебном порядке. Пахомов считает, что на текущий момент первый из описанных сценариев выглядит более вероятным.

«Но нельзя исключать, что отсутствие возможности принуждения «Газпрома» путем наложения обеспечительных мер на его имущество до вынесения решения апелляционного суда может вынудить украинскую сторону активизировать контакты с контрагентом и пойти на уступки, в случае если в апелляции решение арбитража будет пересмотрено», — резюмирует он.

Алексей Миллер в пятницу подчеркнул, что восстановление баланса интересов сторон — важное условие «для дальнейших переговоров».

«И, конечно, Украина должна представить обоснования экономической целесообразности транзита через свою территорию», — сказал Миллер.

Он также сообщил, что «трехсторонних переговоров» по газовому вопросу между Россией , Украиной и ЕС никогда не было, а были «трехсторонние консультации между профильными министерствами».