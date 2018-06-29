У еще одного туроператора возникли проблемы

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«Натали-Турс» отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали-Турс") с 30 июня начнет отмену чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион в связи с низкими финансовыми показателями программ. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) , опубликованном в пятницу на ее сайте.
"Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали— Турс" сообщил о корректировке чартерной программы. С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион", — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, "Панорама-Тур" обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
Возврат денежных средств будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Сроки возврата в законе не прописаны. Срок ответа на письменное заявление, согласно закону "О защите прав потребителей", составляет 10 дней, отметили в компании.
По словам представителей "Панорама-Тур", программы на базе регулярной перевозки будут выполняться в обычном режиме.
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