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Alibaba накормит россиян китайской едой
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Alibaba накормит россиян китайской едой 

BFM.RU 29 июня 2018
Фото: Reuters
Alibaba начнет продавать в России китайские продукты. Презентация состоится уже 30 июня. В ходе нее компания представит ассортимент товаров от китайских производителей, которые вскоре станут доступны российским потребителям. Основу презентации составят морепродукты.
Специальный раздел заработает в ближайшее время в тестовом режиме на интернет-площадке Tmall. Будет ли проект успешным?
Федор Вирин эксперт по интернет-исследованиям и интернет-маркетингу «Продукты питания — это наиболее высокочастотная покупка у человека. Мы покупаем продукты несколько раз в неделю, тогда как все остальное мы покупаем от силы один-два раза в месяц. Продукты питания лучше всего привязывают покупателя к магазину, лучше, чем какой бы то ни было другой вид товаров. При этом кроме скоропортящихся продуктов, которых вагон на Tmall, может продаваться огромное количество продуктов, которые не требуют специального хранения, а зачастую даже не требуют специальной сертификации. Это, например, чай, какие-нибудь сушеные фрукты, ягоды и прочее, которых уже очень много на AliExpress. Перевести часть из них на Tmall — разумная, правильная и простая штука, которая позволит увеличить частотность покупок на Tmall и на AliExpress в целом у российских покупателей».
Россия стала первой страной за пределами Китая, где заработал Tmall. Площадка занимает 14-е место среди самых популярных интернет-ресурсов в мире.
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