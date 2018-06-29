Рынок восстанавливается: КамАЗ решил срочно увеличить объемы продаж

В 2018 году КамАЗ намерен увеличить объем продаж — до 43 тысяч единиц. По словам председателя совета директоров ПАО Сергея Чемезова, не менее важная задача увеличить долю автомобилей нового модельного ряда с 8 до 15%.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас на рынке наблюдается положительная динамика, только в прошлом году его рост составил 53%. В 2019 году КамАЗ должен начать производство автомобилей поколения К5.

В 2017 объем продаж составил 38,1 тысячи автомобилей, что на 11% превышает показатели 2016 года.