Миллер рассказал, куда может продолжиться вторая нитка «Турецкого потока»

Он отметил, что на данный момент в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей.

"Газ по «Турецкому потоку» в начале 2020 года, после того как будет выведен на проектную мощность «Турецкий поток», он может пойти через газотранспортную систему Болгарии, Сербии и Венгрии", — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил строительство второй нитки морской части «Турецкого потока».