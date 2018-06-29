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Миллер рассказал, куда может продолжиться вторая нитка «Турецкого потока»
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Миллер рассказал, куда может продолжиться вторая нитка «Турецкого потока» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газ по второй нитке газопровода «Турецкий поток» может пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что на данный момент в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей.
"Газ по «Турецкому потоку» в начале 2020 года, после того как будет выведен на проектную мощность «Турецкий поток», он может пойти через газотранспортную систему Болгарии, Сербии и Венгрии", — сказал Миллер.
Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил строительство второй нитки морской части «Турецкого потока».
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