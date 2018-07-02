Белорусский поток. Москва готовится полностью отрезать Украину от газа

Транзит «на подхвате»

19 июня в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии рутинное однообразие переговоров неожиданно нарушил Владимир Путин. Он заявил, что роль транзита российского газа через Белоруссию в последнее время значительно возросла, но несколько слукавил насчет причин такого роста. По его словам, увеличение роли белорусского маршрута произошло из-за плохого состояния украинского. На самом деле причина в том, что запуск «Северного потока — 2» из-за введенных американцами санкций как минимум снова откладывается. Это значит, что Кремлю вновь придется договариваться с Украиной , через которую идет основной транзит (90 миллиардов куб. м в год).

Как указывает белорусское аналитическое издание Belarus in Focus, белорусский маршрут транзита не может служить альтернативой украинскому, но при строительстве дополнительных хранилищ и соответствующей модернизации магистральных путей способен подстраховать на 5-10 дней в случае острого конфликта Газпрома с Украиной.

Незадолго до саммита в Минске Газпром заявил, что до 2020 г. инвестирует в развитие газотранспортной системы Белорцуссии 2,5 миллиарда долларов, а в наращивание мощностей подземных газохранилищ — 1,1 миллиарда долларов. На заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии Путин подтвердил, что Газпром собирается вложить в белорусскую газотранспортную систему 3,5 миллиарда долларов в ближайшие два года. А страна вправе рассчитывать на скидки в цене на газ на два-три года (т. е. на 2020-2022).

Здесь важно понимать, что белорусская газотранспортная система самой Беларуси не принадлежит — Александр Лукашенко в два этапа продал ее Газпрому. Первые 50% принадлежащих Беларуси акций ОАО «Белтрансгаз» были выкуплены ОАО «Газпром» поэтапно, в 2007-2010 гг., за 2,5 миллиарда долларов с перечислением каждый год $625 млн за 12,5% акций. Сделка была заключена исходя из оценки рыночной стоимости ОАО «Белтрансгаз» в 5 миллиардов долларов, которую провел в 2006 г. банк ABN Amro

25 ноября 2011 г. Газпром приобрел оставшиеся 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 миллиарда. 21 декабря 2011 г. председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил о решении переименовать компанию в «Газпром трансгаз Беларусь». После этого Республика Беларусь осталась собственником только земли, по которой проложены российские газовые трубы. «Газпром трансгаз Беларусь» — монополист на белорусском газовом рынке. Компания эксплуатирует газопроводы общей протяженностью более 7 тысяч км (включая белорусский участок магистрального газопровода «Ямал-Европа»). По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, идут транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область Литву , Украину, Польшу

Возвращение к «Ямал-Европе»

Венгрию. Весной 2013 г. Газпром неожиданно заговорил о строительстве газопровода «Ямал-Европа-2», который также пройдет по территории Беларуси. Причем озвучил идею этого строительства лично Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко 15 марта 2014-го в Санкт-Петербурге . Уже 3 апреля Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о необходимости вернуться к проекту газопровода «Ямал-Европа — 2». По его словам, цель проекта — повышение надежности поставок газа в Польшу, Словакию

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от проекта «Ямал-Европа — 2». По «Южному потоку» мы уже практически начали работы, и я просил бы вернуться к проекту «Ямал-Европа — 2»», — сказал тогда глава России.

Руководитель Газпрома оказался готов к этому ценному указанию.

«Мы прорабатываем варианты строительства газопровода по территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по трубопроводу «Ямал-Европа» является самым экономически эффективным», — ответил Миллер.

Он напомнил, что газотранспортная система Белоруссии сегодня находится в собственности Газпрома.

«Для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставок газа европейским потребителям, — признал Миллер. — Анализ рынка показал, что мы могли бы ориентироваться на 15 миллиардов куб. м газа. И мы готовы приступить к разработке технико-экономического обоснования, приступить к началу предынвестиционной стадии».

К тому моменту российский газовый гигант уже просчитал возможные сроки появления нового трубопровода.

«Проект мог бы быть введен в строй после того, как будут закончены работы по «Южному потоку». Что касается сроков, это мог бы быть 2018-2019 год, — сказал тогда глава Газпрома. — И самое главное, что это будет стопроцентная надежность поставок в Восточную Европу, потому что, если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши: фактически это бестранзитный вариант».

Конечно, словосочетание «бестранзитный вариант» звучит странно — получается, что Газпром уже рассматривает Белоруссию как российскую территорию? Но с поляками россиянам тогда удалось договориться. Главы «Газпрома» и компании EuroPol Gaz (Польша) подписали меморандум о том, что трубопровод «Ямал-Европа-2» пройдет через польскую территорию в Словакию и Венгрию. Пропускная способность нового газопровода составит не менее 15 миллиардов куб. м газа в год. (Мощность ныне действующего «Ямал-Европа» — 33 миллиарда куб. м/год.) EuroPol Gaz — собственник газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши (684 км). Его основные акционеры — Газпром и польская компания PGNiG SA.

Протяженность нового трубопровода составит около 2000 км. По предварительным оценкам, он обойдется Газпрому в 5 миллиардов долларов — и это будет недорого, учитывая имеющуюся у Газпрома в собственности инфраструктуру по маршруту. В ходе строительства примерно 1,5-2 миллиарда долларов могут быть вложены в белорусский участок «Ямал-Европа — 2».

Что для Украины будет означать строительство Россией второй нитки газопровода «Ямал-Европа»? Скорее всего, если Кремль реально профинансирует этот проект, значит, там приняли стратегическое решение больше не договариваться с «Нафтогазом України» и вообще «попрощаться» с украинским транзитом. Формальный повод для этого есть: группа Wintershall, которая проводила инспекцию ГТС Украины, сделала заключение о том, что к 2019 г. эта система выйдет из строя.

Конечно, в реальности все не так плохо, однако такое заявление вполне сойдет для сторонников прекращения транзита российского газа через Украину. В цифрах все выглядит так: по расчетам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Саймона Пирани, к 2024 г. Газпром сможет обеспечить полную загрузку «Северного потока — 2» и с учетом двух ниток «Турецкого потока» прокачивать в Европу около 180 миллиардов куб. м в год. Остается 10-15 миллиардов кубов, которые по-прежнему могли бы идти через Украину. Но если в Кремле решат полностью прекратить украинский транзит, то этот объем газа как раз можно будет перекинуть на «Ямал-Европа — 2», ведь его пропускная способность по плану составит требуемые 15 миллиардов куб. м в год.

Деловая столица, Украина