РСХБ увеличил выдачу ипотеки в 2,4 раза

РСХБ постоянно совершенствует условия кредитования на приобретение жилья, повышая доступность недвижимости для розничных клиентов. В 2018 году Банк увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей, возраст потенциального заемщика — до 75 лет, а также снизил требования к первоначальному взносу. В рамках совместных программ и акций с застройщиками клиенты РСХБ могут приобрести жилье на специальных условиях — по сниженной ставке от 4,85% годовых, а также воспользоваться «ипотечными каникулами» при покупке недвижимости в отдельных объектах.

По состоянию на 01.06.2018 ипотечный портфель Банка достиг 213 млрд рублей, увеличившись за январь–май текущего года на 17%.