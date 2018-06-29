Газпром нацелился на исторический рекорд экспорта в 2018 году

В этом году Газпром может установить исторический рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, объем поставок может составить около 200 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер

Об этом Миллер заявил на годовом собрании акционеров, передает РИА «Новости»

В 2017 году Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 млрд кубометров.

Миллер также сообщил, что Газпром, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в первом полугодии 2018 года на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 101,2 млрд кубометров.

За три месяца 2018 года Газпром установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье.

Между тем, чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) упала в четыре с лишним раза — с 411 млрд 425 млн рублей в 2016 году до 100 млрд 297 млн рублей в 2017 году