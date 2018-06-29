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Газпром нацелился на исторический рекорд экспорта
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Газпром нацелился на исторический рекорд экспорта в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В этом году Газпром может установить исторический рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, объем поставок может составить около 200 млрд кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер.
Об этом Миллер заявил на годовом собрании акционеров, передает РИА «Новости».
В 2017 году Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 млрд кубометров.
Миллер также сообщил, что Газпром, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в первом полугодии 2018 года на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 101,2 млрд кубометров.
За три месяца 2018 года Газпром установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье.
Между тем, чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) упала в четыре с лишним раза — с 411 млрд 425 млн рублей в 2016 году до 100 млрд 297 млн рублей в 2017 году
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