Конец семилетней войны: Samsung проиграла Apple

Apple и Samsung урегулировали дело о плагиате, продолжавшееся семь лет

Спустя семь лет был урегулирован спор о краже дизайна iPhone — компаниям Apple и Samsung надоело судиться друг с другом, и они решили прийти к долгожданному соглашению. Кто выиграл от этого затяжного разбирательства и почему двум корпорациям так тяжело ужиться вместе — в материале «Газеты.Ru»

Скопировали, но не полностью

Завершилась целая эпоха — спустя семь лет Apple и Samsung наконец смогли прийти к соглашению и урегулировать патентный спор, который продолжался с апреля 2011 года.

«Яблочная» компания подала в суд на своего южнокорейского конкурента, обвинив его в плагиате — якобы гаджеты Samsung из серии Galaxy повторяли черты iPhone и iPad.

«Для нас ситуация шире, чем вопрос денег. Apple совершила революцию в смартфонах вместе с iPhone, и то, что Samsung скопировал наш дизайн, — это вопиющий случай. Нам важно, чтобы мы продолжали защищать серьезную работу и инновации множества сотрудников Apple», — прокомментировал ситуацию представитель Apple.

Что характерно, патентные разбирательства между Apple и Samsung случились еще при жизни создателя айфона Стива Джобса , который сам не раз говорил, что его компания «всегда бесстыдно воровала великие идеи».

Изначально Джобс намеревался остановить продажи смартфонов Samsung по всему миру, но так как похищенная технология быстро устарела, дело о плагиате постепенно приобрело исключительно денежно-компенсационный характер.

Apple потребовала сумму в размере свыше $2 млрд Samsung парировала, что у ее смартфонов есть существенное отличие от iPhone — они работают на базе операционной системы Android, а не iOS. Так как устройство было скопировано не полностью, южнокорейская компания настаивала на том, что должна Apple «всего» $28 млн В 2012 году суд присяжных постановил, что Samsung должна выплатить Apple около $1 млрд за копирование рамки вокруг дисплея, а также расположения иконок в виде «сетки» на дисплее. Ответчик обжаловал это решение, заявив, что не обязан выплачивать компенсацию в полном размере из-за того, что «клонированные» детали включают в себя лишь некоторые элементы дизайна.

Дело было передано в Верховный суд США , который в 2016 году удовлетворил жалобу и решил дело в пользу Samsung. Тем не менее само дело о нарушении патента продолжилось и было передано в суды более низкой инстанции.

В итоге в мае 2018 года была определена конечная сумма, которую Samsung задолжал «яблоку» — $539 млн Спустя месяц оба техгиганта решили, что пора положить конец бессмысленным разбирательствам и денежным тратам, и решили договориться во внесудебном порядке. Условия сделки пока не разглашаются.

Неудивительно, что семилетний спор между двумя крупнейшими производителями смартфонов привлек большое общественное внимание.

«Если вы спросите меня, то все это было бесполезно», — заявил New York Times профессор юриспруденции Брайан Джей Лав. — Почти десять лет судебных тяжб, миллионы долларов, потраченные на адвокатов, и в конце концов ни один гаджет с рынка так и не сняли».

Эксперты также отметили, что победа Apple не принесла компании особых дивидендов — даже если Samsung выплатит ей полмиллиарда долларов, то это слабо отразится на финансах как истца, так и ответчика.

«Apple вполне может найти другие способы заработать сотни миллионов долларов, чем вести многолетние судебные разбирательства», — считает профессор Лав.

Что еще более важно — за эти годы Apple так и не удалось приобрести конкурентное преимущество среди других производителей смартфонов, несмотря на звание главного «инноватора» в отрасли.

И Samsung, и Apple ведут равную борьбу за своих потребителей, а в спину им дышат многочисленные китайские производители, которые также производят гаджеты, но по более низкой цене. Что интересно, на текущий момент многие вендоры из КНР копируют дизайн нового iPhone X, включая «бровку» над экраном, но Apple не торопится вступать в ними в судебные споры.

Битва титанов

Это разбирательство было самым долгим, но далеко не единственным в истории непростых взаимоотношений между Apple и Samsung. В 2012 году Samsung нарушила сразу два патента — на синхронизацию данных и использование жеста «свайп», чтобы разблокировать телефон. Суд обязан южнокорейцев выплатить почти $120 млн, хотя Apple настаивала на компенсации в размере $2 млрд

Но и Apple не брезговала заимствовать идеи своих конкурентов, как завещал ей Стив Джобс. В том же году суд установил, что компания нарушила один из патентов Samsung, касающийся работы фотокамеры — за это пришлось заплатить штраф $158,4 тыc.

По данным Forbes , в общей сложности обе компании подали друг на друга около 30 исков в разных странах мира.

Кроме того, Samsung часто использует продукцию Apple в своих рекламных роликах, чтобы высмеять недостатки iPhone и представить свои Galaxy в выгодном свете.