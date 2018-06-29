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Кабмин выделит более 3 млрд рублей на исследования в авиастроении
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Кабмин выделит более 3 млрд рублей на исследования в авиастроении 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Правительство выделит 3,2 млрд руб. на исследования в авиастроении. Об этом сообщается на сайте кабмин.
Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов.
"К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Правилами устанавливаются показатели результативности использования субсидии, такие как достижение уровня готовности технологии и внедрение результатов НИОКР в промышленное производство", — заявили в кабмине.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что субсидии авиаперевозок могут быть увеличены на 700 млн рублей.
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