Банки погнались за долларом. Что делать вкладчикам?

Погоня за долларом: зачем в России банки повысили ставки вкладам в валюте

Российские банки к концу июня повысили ставки по валютным вкладам на фоне повышения базовой ставки ФРС США . Этот фактор, а также меры ЦБ РФ по снижению доли валютной составляющей банковских вкладов влияют на политику банков по валютным депозитам и задают новый тренд. О том, почему банкам выгодно привлекать валюту российских вкладчиков, и не испытывают ли они проблемы с валютной ликвидностью — в обзоре РИА Новости

Банк России в мае сообщил, что высокая доля валютной составляющей в активах и пассивах банковского сектора является источником риска для финансовой стабильности. В настоящее время регулятор предпринимает ряд мер по ограничению валютного кредитования в экономике.

Об ограничении выдачи российскими банками валютных кредитов высказались ранее главы крупнейших российских банков. Так, Сбербанк внимательно смотрит на валютные кредиты и хеджирует их, сообщал глава банка Герман Греф , подчеркивая, что не все нужно регулировать. Глава ВТБ Андрей Костин напротив считает правильными меры по ограничению валютного кредитования: нужно дедолларизовать экономику РФ . Однако ни Сбербанк, ни ВТБ не готовы полностью отказаться от валютного кредитования.

Кто и зачем повысил ставку

Первой "ласточкой" тренда на повышение ставок по валютным депозитам стал второй по активам в стране банк ВТБ: еще 1 июня, когда до решения ФРС США оставалось почти две недели, банк ВТБ увеличил доходность по депозитам в долларах и евро для розничных клиентов и владельцев пакета услуг "Привилегия". В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составил в среднем 0,69 процентного пункта в долларах и 0,18 процентного пункта — в евро.

В середине месяца МКБ повысил ставки по вкладам в долларах — на 0,3-0,4 процентного пункта для всех сроков размещения. При этом банк будет корректировать процентные ставки, если поменяется ситуация на рынке, рассказал РИА Новости директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

"Если говорить о возможном изменении ставок в ближайшее время, то мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию, так как на уровень ставок влияет много факторов: макроэкономическая ситуация, стабильность курса, потребность банка в привлечении средств в иностранной валюте, и стремление банка сохранить свои позиции на рынке", — перечислил глава департамента нюансы, влияющие на политику банка.

Ближе к концу июня повысил вклады и Россельхозбанк — на 0,35 процентного пункта по долларовым депозитам. Рост ставок у банка "Возрождение" составил в среднем около 0,7 процентного пункта, а по долларовым вкладам Абсолют банка — от 0,15 до 0,5 процентного пункта.

"Причина корректировки доходности по вкладам в долларах США — повышение ставки ФРС. Федрезерв принял решение об увеличении ставки на 25 базисных пунктов — 1,75-2% годовых. Ставка ФРС является для участников рынка таким же индикатором по долларовым вкладам, как и ключевая ставка по рублевым инструментам фондирования. При этом ожидается, что до конца года ФРС продолжит курс на ужесточение монетарной политики, что может привести к дальнейшей коррекции ставок", — рассказал агентству управляющий директор по розничным продуктам Абсолют банка Антон Павлов.

Почему это выгодно

Нормализация денежно-кредитной политики США напрямую оказывают влияние на банковский сектор в РФ: внутренние ставки по долларовым вкладам взаимосвязаны с внешними ставками через мировые рынки, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников . Ставки на российском рынке подтягиваются вслед за мировыми, потому что российский рынок не является закрытым.

"На рынке вкладов крупнейшие клиенты всех банков обслуживаются еще и за рубежом. Если кто-то им за рубежом предлагает более высокие ставки, они уйдут туда. Поэтому наши банки вынуждены поднимать ставки по вкладам в иностранной валюте. Вторая история — это то, что стоимость привлечения юридических лиц растет, поэтому банкам выгоднее привлекать население, чтобы не зависеть от юридических лиц", — объясняет Матовников.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин , также связывает повышение ставок российскими банками с ситуацией на мировых финансовых рынках. Он считает, что вслед за ростом доходности американских госбумаг инвесторы ожидают продолжения роста доходности по еврооблигациям развивающихся стран, в том числе и России, а также возможного повышения ставок со стороны Европейского Центробанка

Он отметил, что поскольку фондирование от западных банков дорожает (в связи с решением ФРС США) и растут долларовые ставки на западных рынках капитала, то российские банки в этой ситуации повышают ставки по валютным депозитам.

"Это позволяет заместить западное фондирование, удерживает российских клиентов. Более высокие ставки по депозитам банки перекладывают на конечных заемщиков и компенсируют более высокими доходностями еврооблигаций и по валютным кредитам", — сказал Монастыршин.

"Зеленая" ликвидность

Проблем с валютной ликвидностью у российских банков пока нет, заявили опрошенные агентством банки. Тем не менее, условия для их возникновения сформировались, считает директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

С ним расходится во мнении главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: по его подсчетам с начала текущего года остатки на валютных счетах клиентов российских банков сократились на 5 миллиардов долларов, однако на такую же сумму были погашены валютные корпоративные кредиты. Кроме того, по словам аналитика, имеется большой запас ликвидных активов, среди которых облигации в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 3,1 триллиона рублей.

Проблем с валютной ликвидностью нет, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он видит в ситуации другую проблему: активную борьбу Центрального банка с валютизацией активов и обязательств.

"Валютное кредитование быстро сокращается, а валютное привлечение сокращаться не спешит. В результате, растет разрыв между валютным кредитованием и валютным привлечением. В масштабах банковской системы валютное кредитование меньше, чем привлечение от клиентов — на 90 миллиардов долларов. Это много. Но банки могут доходно размещать избыток привлеченных средств в валютные облигации", — отмечает он.

В целом Матовников не видит причин, по которым россияне бы продолжили активно вкладываться в валюту: на рынке происходит девалютизация вкладов, считает эксперт. Россияне, по его словам сейчас перестали хранить сбережения в валюте, потому что спекуляции "уже давно ни к чему не приводят".