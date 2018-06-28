РЖД останется без десятков тысяч сотрудников

РЖД уволит десятки тысяч человек

Крупнейшая российская компания по числу сотрудников — государственные « Российские железные дороги » (РЖД) — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на презентацию долгосрочной программы развития.

На конец марта 2018 года в компании работали 751 тысяча человек, согласно материалам компании, к 2025 году штатная численность сократится до 709 тысяч человек, уточнили в компании. Выходит, что за семь лет компания уволит порядка 5,6 процента штата.

Общая численность госкомпании с учетом дочерних подразделений сократится еще сильнее — на 55,6 тысячи человек, составив таким образом 848,4 тысячи сотрудников. В компании утверждают, что сокращения будут проходить «естественно». Трудовые ресурсы компании будут перераспределены внутри компании, многих ожидает переобучение новым профессиям, а покидающим компанию сотрудникам обещают помочь с трудоустройством.

Необходимость изменений компания объясняет развитием технологий, необходимостью решать новые задачи. Нововведения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.