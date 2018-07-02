Бизнес-форум Черноморского банка торговли и развития пройдет в Сочи 2 июля

МОСКВА , 2 июл /ПРАЙМ/. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) 2 июля организует в Сочи бизнес-форум, посвященный содействию экономическому росту и региональному сотрудничеству в России . На форуме банк представит свои финансовые продукты и услуги и возможности технического содействия, предлагаемые российскому бизнесу, в частности, на Юге России.

Президент банка Ихсан Деликанли рассказал журналистам, что Россия является одним из крупнейших заемщиком ЧБТР. Общий объем кредитов российским заемщикам в портфеле банка превышает 1 миллиард евро. В 2018 году к России, которая является одним из основных акционеров банка, переходит председательство в ЧБТР — его президентом с 16 июля станет представитель РФ Дмитрий Панкин

Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами 11 стран: Албании Румынии , России, Турции Украины . Руководство банка меняется каждый год и назначается по очереди от каждой из стран-участниц.

На форуме банк представит инвестиционные проекты, которые в настоящее время рассматриваются в качестве объектов ля финансирования в России.

"У нас имеется солидный задел из проектов, находящихся на различных стадиях подготовки, который обеспечит устойчивое присутствие банка на российском рынке в обозримой перспективе. Мы рассчитываем, что бизнес-форум ЧБТР в Сочи придаст дополнительный импульс деятельности банка в России", — сказал Деликанли.