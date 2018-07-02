Ещё
Бизнес-форум Черноморского банка торговли и развития пройдет в Сочи 2 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-форум Черноморского банка торговли и развития пройдет в Сочи 2 июля 

Прайм 56 минут назад
МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) 2 июля организует в Сочи бизнес-форум, посвященный содействию экономическому росту и региональному сотрудничеству в России. На форуме банк представит свои финансовые продукты и услуги и возможности технического содействия, предлагаемые российскому бизнесу, в частности, на Юге России.
Президент банка Ихсан Деликанли рассказал журналистам, что Россия является одним из крупнейших заемщиком ЧБТР. Общий объем кредитов российским заемщикам в портфеле банка превышает 1 миллиард евро. В 2018 году к России, которая является одним из основных акционеров банка, переходит председательство в ЧБТР — его президентом с 16 июля станет представитель РФ Дмитрий Панкин.
ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами 11 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Турции и Украины. Руководство банка меняется каждый год и назначается по очереди от каждой из стран-участниц.
На форуме банк представит инвестиционные проекты, которые в настоящее время рассматриваются в качестве объектов ля финансирования в России.
"У нас имеется солидный задел из проектов, находящихся на различных стадиях подготовки, который обеспечит устойчивое присутствие банка на российском рынке в обозримой перспективе. Мы рассчитываем, что бизнес-форум ЧБТР в Сочи придаст дополнительный импульс деятельности банка в России", — сказал Деликанли.
Прайм: последние новости
АНОНС - РФ вводит обязательную электронную ветсертификацию продуктов, рынок к ней готов H&M не смогла продать одежду на $4 млрд Азербайджан начал первые коммерческие поставки газа в Турцию в рамках ЮГК
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к российской сборной736
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление165
Неудаляемый вирус появился на ПК с Windows1
Самая сексуальная бабушка в мире48
США испытали ядерную бомбу B61-1220
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:23
Путин обратился к российской сборной
Политика
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Политика
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение