«Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании

Даже если Дания не даст согласия на прокладку труб в своих территориальных водах, это не сорвет планы по прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG. На территорию Дании выпадает только 10% маршрута, и уже есть альтернативный вариант его прохождения. В Nord Stream 2 рассчитывают начать строительство газопровода уже этим летом.

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что возможный отказ Дании одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах не повлияет на реализацию проекта.

Финдиректор NS2 Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне заявил, что укладка труб может начаться уже летом.

«Мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — приводит его слова ТАСС,

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — сказал топ-менеджер.

По его словам, изменение маршрута несильно повлияет на стоимость и сроки реализации проекта. Участок, который предполагается проложить в датских территориальных водах, составляет около 10% общей длины газопровода. Можно начинать укладку труб на территории других стран, а потом вернуться к Дании.

«Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основные задержка и затраты для проекта», — пояснил Пол Коркоран.

Финляндии, Швеции и Германии. Ранее в компании NS2 «Газете.Ru» сообщили, что рассчитывают получить разрешение от Дании «в течение следующих месяцев». Уже есть разрешения от четырех из пяти стран, через воды которых пройдет газопровод, — России

«Датская заявка подана более года назад, и, по сообщениям СМИ, она была отправлена в министерство иностранных дел Дании около шести месяцев назад. В качестве разработчиков мы должны полагаться на верховенство закона и тому, что обработке нашей заявки уделено должное внимание», — отметили в компании.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала.

Дания специально под «Северный поток — 2» приняла закон, который позволяет ей рассматривать подобные проекты не только с точки зрения обычного природоохранного и прочего законодательства, но и с политических позиций.

Против проекта возражают Украина (она не хочет терять деньги за транзит российского газа) и США (Вашингтон стремится нарастить поставки своего сжиженного природного газа в ЕС ). При этом обе страны оправдывают свои действия заботой об энергетической безопасности Европы. Кроме того, США угрожают санкциями европейским партнерам «Газпрома» по проекту.

Датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен в ходе недавнего визита в страну украинского коллеги Владимира Гройсмана заявил, что решение пока не принято. Дания может заблокировать прокладку трубопровода в своих территориальных водах.

По его мнению, обсуждение «Северного потока — 2» надо вынести на общеевропейский уровень. «Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно», — подчеркнул Расмуссен.

В случае если лобби США окажется сильнее, Копенгаген может тянуть с выдачей разрешения неопределенное время: это не возбраняется ее законом. Правлению Nord Stream 2 при длительном молчании Дании необходимо будет ставить ребром вопрос о пересмотре маршрута, так как реальные сроки завершения проекта могут быть сорваны, рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

Можно обойтись и без разрешения Дании, если прокладывать трубу в исключительной экономической зоне, минуя территориальные воды. В этом случае требуется только отзыв Датского энергетического агентства. Представители Nord Stream 2 уже неоднократно говорили о том, что подготовили альтернативный маршрут «потока» — к северу от острова Бренхольд.

Это, с одной стороны, сделает проект дороже, с другой — лишит Данию формальных поводов для отказа по новому обращению, отмечает Жарский.

Стоит также отметить, что, по словам финдиректора Nord Stream 2, «Газпром» и европейские участники проекта (ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall) инвестировали в него 4,8 млрд евро — половина из них пришлась на российский концерн.

Австрии, Сейчас компания ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий еще на 4-5 млрд евро с государственными экспортными агентствами Германии, Италии Нидерландов , Бельги и России. Это должно помочь получить кредиты в банках на выгодных условиях.