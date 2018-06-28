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RAEX повысило рейтинг кредитоспособности ХКФ Банку до уровня «ruA-» со «стабильным» прогнозом
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RAEX повысило рейтинг кредитоспособности ХКФ Банку до уровня «ruA-» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 2 часа назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности ХКФ Банку до уровня «ruA-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и рентабельности деятельности, удовлетворительным уровнем ликвидности и высокой вероятностью оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнских структур», — говорится в сообщении.
Повышение уровня рейтинга банка обусловлено ростом эффективности кредитной организации и улучшением качества активов.
Умеренно высокая оценка рыночных позиций банка с одной стороны обусловлена слабой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска, а с другой — лидирующими позициями банка в розничном кредитовании. Агентство учитывает прецеденты финансовой поддержки со стороны акционеров в течение последних нескольких лет. При этом ожидается, что в дальнейшем при необходимости помощь от материнских структур будет оказана оперативно и в необходимо объеме.
Достаточность капитала банка оценивается экспертами как высокая. Последние два года банк демонстрирует устойчиво высокую рентабельность. Качество активов оценивается как умеренно высокое. Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена невысокой долей высоколиквидных активов при наличии существенных источников дополнительной ликвидности. Корпоративное управление банка агентство оценивается как адекватное и соответствующее масштабам и направлениям деятельности банка.
Последовательная реализация стратегии развития до 2020 года, считают эксперты, будет способствовать укреплению конкурентных позиций на российском банковском рынке.
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