RAEX понизило рейтинг Кошелев-Банка до уровня «ruB+»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Кошелев-Банка до уровня «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Понижение рейтинга связано с изменением методологических подходов агентства в части ужесточения оценки конкурентных позиций, а также стратегических рисков бизнес-модели банка на долгосрочном горизонте. Так, агентство отмечает слабые конкурентные позиции на федеральном уровне (160-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX на 1 мая 2018 года), в базовом регионе банк также не занимает лидирующих позиций (пятое место по объему активов среди 11 банков Самарской области ). Одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение рейтинга, выступила низкоэффективная бизнес-модель, демонстрирующая низкую прибыльность и ориентированная на финансирование строительных проектов (на сферу строительства и операций с недвижимостью приходится около половины портфеля кредитов юрлиц и индивидуальных предпринимателей)», — отмечается в релизе.

По мнению RAEX, поддержку рейтингу оказывают приемлемый запас краткосрочной ликвидности (на 1 мая 2018-го Н2=79,4%, Н3=294%, покрытие привлеченных средств ликвидными активами (Лат) составило 62,9%) в сочетании наличием рыночных источников дополнительной ликвидности, которые составляют около 10% от объема привлеченных средств. Помимо этого, аналитики позитивно отмечают высокую надежность контрагентов по размещенным на межбанковском рынке средствам, на которые приходится более трети активов банка на 1 мая 2018-го.