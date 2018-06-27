Российских пекарей заподозрили в защите плохого хлеба

Роскачество заподозрило некоторые «немногочисленные союзы производителей» в защите некачественной продукции, в частности, хлеба. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель пресс-службы некоммерческой организации Мария-Марта Галичева. Роскачество полагает, что некоторые отраслевые союзы не заинтересованы в повышении стандартов качества продукции.

«К сожалению, время от времени мы наблюдаем реакцию одних и тех же немногочисленных союзов производителей, которые очевидно не заинтересованы в честных и глубоких проверках продукции их участников не только на требования безопасности, но и на качественные и потребительские характеристики», — рассказала представитель некоммерческой организации.

Галичева отметила, что Роскачество изучает качество продукции на российском рынке и продолжит это делать в будущем.

«Такая работа положительно сказывается на уровне потребительской грамотности, повышает уровень доверия потребителей к товарному рынку в целом, содействует продвижению действительно лучших отечественных товаров и продуктов», — подчеркнула она.

При этом в Роскачестве уточнили, что речь не идет про все отраслевые союзы, наоборот, «серьезные отраслевые объединения» активно взаимодействуют с организацией, в том числе работают повышением стандартов качества продукции.

Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) прокомментировала «хлебный рейтинг» Роскачества, обвинив организацию в неэффективной трате бюджетных средств. Некоммерческая организация 26 июня опубликовала рейтинг регионов с самым качественным хлебом, что вызвало негодование у РОСПиК.