Вице-президент Еврокомиссии призвал США отменить режим лицензирования экспортного газа 

ВАШИНГТОН, 27 июн /ПРАЙМ/. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал США отменить режим лицензирования для экспорта газа.
"Режим экспортных лицензий очень устаревший, и чем мы скорее от него избавимся, тем лучше", — заявил Шефчович, выступая на Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.
По его словам, США, хотя и являются крупнейшим производителем газа, часто неэффективно расходуют это сырье или даже рассматривают его как побочный продукт производства нефти, вместо того, чтобы наладить эффективный экспорт. Шефчович подтвердил, что ЕС заинтересован в закупках американского газа.
США лишь при президенте Бараке Обаме одобрили первые лицензии на экспорт сжиженного природного газа и до сих пор сохраняют жесткий режим лицензирования, отмены которого добивается местная газовая индустрия.