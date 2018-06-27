Вице-президент Еврокомиссии призвал США отменить режим лицензирования экспортного газа

"Режим экспортных лицензий очень устаревший, и чем мы скорее от него избавимся, тем лучше", — заявил Шефчович, выступая на Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

По его словам, США, хотя и являются крупнейшим производителем газа, часто неэффективно расходуют это сырье или даже рассматривают его как побочный продукт производства нефти, вместо того, чтобы наладить эффективный экспорт. Шефчович подтвердил, что ЕС заинтересован в закупках американского газа.