Регулятор: британские банки смогут справиться с жестким Brexit без сделки с ЕС в марте 2019-го

Британские банки смогут справиться с жестким Brexit без сделки с ЕС в марте 2019 года, потому что они обладают достаточным капиталом, чтобы столкнуться с любой турбулентностью на рынках. Об этом сообщил в среду Комитет по финансовой политики Банка Англии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Комитет продолжает считать, что банковская система Великобритании сможет поддерживать реальную экономику даже с неурегулированным Brexit», — говорится в заявлении.

Достаточность капитала в британских банках в настоящее время достаточно высока, чтобы оставить ее неизменной, считает Комитет. И это несмотря на то, что риски в мировой экономике повысились, особенно в сфере торговли.