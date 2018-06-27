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В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»
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Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа

Найден способ обойти датскую блокировку «Северного потока — 2» 

Рамблер 1 час назад
Депутат Вячеслав Никонов заявил, что трубу «Северного потока-2» можно удлинить на 10-12 миль из-за возможной блокировки проекта Данией. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам парламентария, проекту это не повредит: он немного подорожает, но при этом не придется платить Копенгагену.
По мнению Никонова, ситуация с Данией говорит о падении влияния в ЕС канцлера Ангелы Меркель.
Ранее Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство газопровода. «Известия» писали, что Дания рассматривает заявку на строительство уже больше года, хотя на это отводилось четыре месяца. По мнению дипломатических источников газеты, Дания боится конфликта с США из-за строительства «Северного потока-2».
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что провел через парламент закон, позволяющий заблокировать или замедлить реализацию проекта.
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