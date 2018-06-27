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Донское правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди на квартиры для детей-сирот
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Донское правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди на квартиры для детей-сирот 

161.ru 20 часов назад
Фото: 161.ru
В этом году квартиры купили для двух тысяч сирот
На Дону за последний семь лет очереди на квартиры сократились вдвое. Об этом на заседании областного правительства сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Только в этом году на эти нужды потратили 1,23 миллиарда.
— На 2019 год в жилье нуждаются 4 249 детей-сирот. Половине из них уже профинансировали покупку жилья. Таким образом, без учета тех, кто находится в местах лишения свободы или розыске, «в очереди» на квартиры остался 361 человек, — рассказала Лариса Балина.
По ее словам, если правительство выполнит все свои обязательства перед сиротами, то к 2020 году очередь на квартиры исчезнет как таковая.
Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексей Кузьменко сообщил, что в 2019 году планируют потратить на покупку жилья сиротам — 1,242 миллиарда рублей, в 2020 чуть больше — 1, 254 миллиарда.
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