Донское правительство пообещало к 2020 году ликвидировать очереди на квартиры для детей-сирот

В этом году квартиры купили для двух тысяч сирот

На Дону за последний семь лет очереди на квартиры сократились вдвое. Об этом на заседании областного правительства сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина . Только в этом году на эти нужды потратили 1,23 миллиарда.

— На 2019 год в жилье нуждаются 4 249 детей-сирот. Половине из них уже профинансировали покупку жилья. Таким образом, без учета тех, кто находится в местах лишения свободы или розыске, «в очереди» на квартиры остался 361 человек, — рассказала Лариса Балина.

По ее словам, если правительство выполнит все свои обязательства перед сиротами, то к 2020 году очередь на квартиры исчезнет как таковая.

Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Алексей Кузьменко сообщил, что в 2019 году планируют потратить на покупку жилья сиротам — 1,242 миллиарда рублей, в 2020 чуть больше — 1, 254 миллиарда.