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Болгария объявила тендер на бронирование мощностей газопровода с Турцией — СМИ
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Болгария объявила тендер на бронирование мощностей газопровода с Турцией — СМИ 

Прайм 7 часов назад
МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Болгария объявила тендер на бронирование мощностей газопровода с Турцией, чтобы убедить Россию продлить вторую часть «Турецкого потока» до своей границы, а не до Греции, пишет агентство Рейтер со ссылкой на газовую госкомпанию Bulgartransgaz.
Bulgartransgaz заявила, что пять компаний выразили заинтересованность в том, чтобы осуществлять доставку газа через Болгарию, а источники сообщили, что российский энергогигант "Газпром" заинтересован в использовании большей части этих мощностей, пишет агентство. Прием заявок продлится до 26 июля, но контракт будет иметь силу только после принятия окончательного решения о продолжении «Турецкого потока» до Болгарии.
В последние недели София активно проводила дипломатические переговоры с Москвой и Стамбулом, чтобы обеспечить получение газа, который Россия планирует отправить в Европу через свой черноморский трубопровод, минуя Украину, в южном направлении, пишет агентство.
В начале июня гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» продолжает рассматривать все варианты продолжения «Турецкого потока» для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. При этом зампред правления «Газпрома» Александр Медведев отмечал, что трасса будет определена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно гарантировано заказать определенные мощности.
Во вторник, 26 июня, «Газпром» сообщил о возобновлении строительства морской части второй нитки «Турецкого потока». В 2017 году было построено 224 километра второй нитки «Турецкого потока» до исключительной экономической зоны Турции. В мае «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). «Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.
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