АКРА подтвердило рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА (RU)»

«Кредитный рейтинг АО ЮниКредит Банк обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Уровень собственной кредитоспособности (ОСК) ЮниКредит Банка также высокий ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков и адекватном риск-профиле», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, негативно повлиять на рейтинг могут снижение готовности UniCredit Group оказывать поддержку банку, а также существенное снижение уровня кредитоспособности UniCredit S. p. A.