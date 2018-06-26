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АКРА подтвердило рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА (RU)»
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АКРА подтвердило рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА (RU)» 

Банки.ру 2 часа назад
«Кредитный рейтинг АО ЮниКредит Банк обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Уровень собственной кредитоспособности (ОСК) ЮниКредит Банка также высокий ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков и адекватном риск-профиле», — отмечается в сообщении.
По мнению аналитиков, негативно повлиять на рейтинг могут снижение готовности UniCredit Group оказывать поддержку банку, а также существенное снижение уровня кредитоспособности UniCredit S. p. A.
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