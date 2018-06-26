Uber получил лицензию на работу в Лондоне

Uber получил 15-месячную лицензию на работу в Лондоне

Магистратский суд лондонского округа Вестминстер во вторник удовлетворил апелляцию американской компании Uber на решение транспортной компании-оператора Transport for London (TFL) о непродлении лицензии на осуществление деятельности в британской столице. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как сообщается, председательствовавший на заседании судья заявил о том, что компании Uber предоставлена лицензия на работу в Лондоне сроком на 15 месяцев.

В сентябре 2017 года оператор транспортной системы Лондона отказался продлевать лицензию Uber, чей срок действия истекал в октябре. По мнению TFL, ее деятельность не соответствует требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Согласно существующему законодательству, до окончания рассмотрения апелляции со стороны Uber деятельность компании в британской столице не прекращается.