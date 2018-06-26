Совет директоров «Трансконтейнера» обсудит смену гендиректора 28 июня 

Совет директоров «Трансконтейнера» на заседании 28 июня обсудит кандидатуры на должность гендиректора компании, говорится в сообщении «Трансконтейнера».
В начале июня в «Трансконтейнере» подтвердили информацию о том, что гендиректор Петр Баскаков покинет компанию и уже написал заявление об отставке.
Должность гендиректора Баскаков занимал с момента образования «Трансконтейнера» в 2006 году.
«Трансконтейнер» — российский контейнерный оператор. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции «Трансконтейнера», транспортной группе FESCO (контролируется группой «Сумма» Зиявудина Магомедова) — 25,07%, «Енисей Капиталу» (контролируется Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем) — 24,5%.
Правительство РФ планирует продать 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера», но точные сроки сделки пока не определены. Основными претендентами на контрольный пакет «Трансконтейнера» ранее назывались группа «Сумма», основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, РФПИ со своими иностранными партнерами, а также «Енисей Капитал».