Совет директоров «Трансконтейнера» обсудит смену гендиректора 28 июня

Совет директоров «Трансконтейнера» на заседании 28 июня обсудит кандидатуры на должность гендиректора компании, говорится в сообщении «Трансконтейнера».

В начале июня в «Трансконтейнере» подтвердили информацию о том, что гендиректор Петр Баскаков покинет компанию и уже написал заявление об отставке.

Должность гендиректора Баскаков занимал с момента образования «Трансконтейнера» в 2006 году.