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Суд США одобрил соглашение об урегулировании по коллективному иску акционеров Petrobras
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Суд США одобрил соглашение об урегулировании по коллективному иску акционеров Petrobras 

Прайм 2 часа назад
МЕХИКО, 25 июн /ПРАЙМ/. Федеральный суд США одобрил соглашение об урегулировании конфликта с акционерами бразильской государственной Petrobras в связи с коррупционным скандалом вокруг компании, сообщил энергогигант.
В начале года стало известно, что Petrobras достигла соглашения об уплате 2,95 миллиарда долларов по коллективному иску ряда акционеров, обратившихся в суд в США. Речь идет о резком падении стоимости акций Petrobras, случившемся в 2014 году после коррупционного скандала вокруг компании под названием «Автомойка».
Компания отмечает, что речь не идет о признании вины или неправильного поведения Petrobras. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.
Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.
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