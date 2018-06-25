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Shell и Exxon не будут требовать компенсации за прекращение добычи газа в Гронингене
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Shell и Exxon не будут требовать компенсации за прекращение добычи газа в Гронингене 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовая англо-голландская компания Royal Dutch Shell и американская ExxonMobil не будут предъявлять претензии относительно неполученных доходов из-за решения правительства Нидерландов прекратить добычу газа на месторождении Гронинген к 2030 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра экономики Нидерландов Эрика Вибеса (Eric Wiebes)
"Много газа останется в земле. Этот газ является собственностью нефтяных компаний, но они не будут предъявлять претензии, и правительство не обязано давать им компенсацию", — сказал Вибес.
В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) сообщил, что правительство планирует сократить добычу газа на месторождении Гронинген до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и прекратить добычу полностью к 2030 году. Прекращение добычи на месторождении связано с землетрясением магнитудой 3,4, произошедшим 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов, которое стало самым сильным в регионе за последние годы.
Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.
Решение о прекращении добычи газа позволит оставить в земле около 450 миллиардов кубометров газа, оценочная стоимость которого составляет около 70 миллиардов евро, заявил Вибес.
По его словам, правительство договорилось с Shell и Exxon о новых условиях сделки. Так, разрабатывающее Гронинген совместное предприятие NAM в ближайшие годы будет добывать газ в объемах, которые будет указывать правительство. Взамен доля доходов компании от месторождения с этого года вырастет до 27% с 10%. Также в рамках сделки NAM вложит 500 миллионов евро в укрепление экономики в регионе Гронинген.
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