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Минфин: банки России не нуждаются в новых государственных вливаниях
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Минфин: банки России не нуждаются в новых государственных вливаниях 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российские банки пока не испытывают жесткого дефицита капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Пока нет такого жесткого дефицита, который бы потребовал государственных вливаний в капитал. Вливание государством капитала — достаточно экстремальная вещь", — сказал Моисеев.
Он также добавил, что есть мнение, что огосударствление экономики в целом и банковской системы это плохое явление.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в будущем регулятор будет редко применять механизм санации только для системно значимых банков.
Глава ЦБ отметила, что санация позволила защитить миллионы граждан.
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