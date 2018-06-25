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Асадов: Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов
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Асадов: Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов, сейчас в республике работает более 759 компаний из РФ, заявил Председатель Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики Октай Асадов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку.
«У нас работает более 759 компаний из России, российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4 миллиарда долларов, с азербайджанской стороны — более миллиарда долларов», — сказал он.
Существенный прирост продемонстрировал и товарооборот между странами. По словам спикера Милли Меджлиса, этот показатель в 2017 году составил 2,6 миллиарда долларов, увеличившись на 34,43 процента по сравнению с 2016 годом.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить формат взаимодействия между законодателями двух стран — специально созданная Межпарламентская комиссия, которую возглавят вице-спикеры палат, могла бы заниматься решением проблем, которые беспокоят жителей Азербайджана и России.
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