Ещё
«Нафтогаз» неудачно пошутил над «Газпромом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети высмеяли «Нафтогаз» за попытку пошутить над «Газпромом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Facebook раскритиковали "Нафтогаз", который в социальной сети попытался пошутить над передвижениями судна, занимающегося прокладкой газопровода "Турецкий поток".
Ранее на странице "Нафтогаза" в Facebook появился пост о том, что самое большое в мире судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit отправилось из Турции в Нидерландов, а спустя несколько дней вернулось назад.
Сообщение "Нафтогаза" сопровождалось следующей цитатой:
"Заверните пятнадцать упаковок того печенья. — Конечно, сэр. Вам далеко везти? — Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять. "Русские, однако, широкой души люди", — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось".
В ответ пользователи сети в комментариях напомнили украинской компании о том, в середине июня Pioneering Spirit отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки "Турецкого потока".
Пользователь Денис Рогоза предположил, что пост свидетельствует о "смертельных конвульсиях" "Нафтогаза".
Евгений Михайлов отметил, что украинскому потребителю зимой от подобных шуток теплее не станет, и предложил "Нафтогазу" отказаться от транзита российского газа.
"Зависть у Нафтогаза — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!" — посоветовал пользователь Николай Державин.
А Николай Труханов предположил, что пост "Нафтогаза" писал маленький ребенок.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой будут получать газ турецкие потребители, ее планируют ввести в строй уже в этом году. Вторая пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода в эксплуатацию — 2019 год. "Газпром" также рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии5  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные массово бегут из ВСУ124
Россия ответила на «кражу названия» у Украины145
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства1029
Обозначен «предупредительный выстрел» РФ для США521
Россияне вынуждены брать займы84
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:57
«Огромный»: США приняли военный бюджет
Армия Статьи
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение