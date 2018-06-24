«Нафтогаз» неудачно пошутил над «Газпромом»

В Сети высмеяли «Нафтогаз» за попытку пошутить над «Газпромом»

Пользователи Facebook раскритиковали "Нафтогаз" , который в социальной сети попытался пошутить над передвижениями судна, занимающегося прокладкой газопровода "Турецкий поток".

Ранее на странице "Нафтогаза" в Facebook появился пост о том, что самое большое в мире судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit отправилось из Турции Нидерландов , а спустя несколько дней вернулось назад.

Сообщение "Нафтогаза" сопровождалось следующей цитатой:

"Заверните пятнадцать упаковок того печенья. — Конечно, сэр. Вам далеко везти? — Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять. "Русские, однако, широкой души люди", — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось".

В ответ пользователи сети в комментариях напомнили украинской компании о том, в середине июня Pioneering Spirit отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки "Турецкого потока".

Пользователь Денис Рогоза предположил, что пост свидетельствует о "смертельных конвульсиях" "Нафтогаза".

Евгений Михайлов отметил, что украинскому потребителю зимой от подобных шуток теплее не станет, и предложил "Нафтогазу" отказаться от транзита российского газа.

"Зависть у Нафтогаза — нехорошее качество, сначала приобретите такой корабль!" — посоветовал пользователь Николай Державин.

А Николай Труханов предположил, что пост "Нафтогаза" писал маленький ребенок.