Российский туроператор сообщил о прекращении работы

Туроператор «Матрешка-Тур» из Санкт-Петербурга сообщил о прекращении деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта».

«К сожалению, в настоящий момент ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии—АО АСК «Инвестстрах»», — говорится на сайте туроператора.

Отмечается, что «Матрешка-Тур» оказался в непростой ситуации после того, как компании было отказано в предоставлении слотов в аэропортах острова Хайнань. В итоге более сотни петербургских туристов «застряли» в ожидании решения визовых вопросов и обратного вылета. На этот период турист были размещены в хороших отелях, обеспечивались питанием, новыми индивидуальными выездными визами и билетами на обратный перелет до Петербурга, отмечается в заявлении компании.

«В итоге все туристы благополучно вернулись домой, но, кроме слов благодарности, компании получила и массу рекламаций по поводу отмены и приостановки некоторых своих полетных программ», — сообщает «Матрешка-Тур».

Грузию, Чехию, Шри-Ланку, Компания была исключена из Единого федерального реестра туроператоров в декабре 2017 года. Однако ей удалось восстановиться, и в новогодний период она отправляла туристов в экскурсионные туры в Турцию Венгрию , и индивидуальные туры в ОАЭ Кипр и Тенерифе. В марте туроператор продолжил свои полетные программы по маршруту «Санкт-Петербург — Овда» ( Израиль ) и «Санкт-Петербург — Ларнака » (Кипр). За это время она выплатила около 20 млн рублей долга по нереализованным турам в Китай , Израиль и зимнюю Болгарию